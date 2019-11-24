2019-11-24T06:35:29+03:00
Происшествия

В Кузбассе лжебанкир похитил у мужчины более 40 тысяч рублей

Сейчас злоумышленника разыскивают полицейские
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе лжебанкир похитил у мужчины более 40 тысяч рублейВ Кузбассе лжебанкир похитил у мужчины более 40 тысяч рублейФото: Анастасия Осипова
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В Кузбассе лжебанкиры обманули очередного доверчивого держателя банковской карты, Только на сей раз жертвой стал не пенсионер, а 30-летний мужчина.

Один из жителей Анжеро-Судженска обратился в отдел полиции и сообщил о похищении сбережений. Как выяснилось, ему звонил неизвестный, который представился сотрудником банковской организации. Он сообщил о якобы попытке похищения средств с карты и предложил потерпевшему для сохранности назвать данные карты и приходящие в смс-сообщениях коды. Не заметив подвоха, мужчина выполнил требования, а после обнаружил пропажу со счета 44 тысяч рублей.

-В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого. Известно, что телефон, с которого злоумышленник общался со своей жертвой, зарегистрирован в Московской области, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за кражу. Мошеннику грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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