В Кемерове врачи роддома сделали пациенткам необычный подарок

СЕГОДНЯ 08:20 2019-11-24T08:20:41+03:00

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Сотрудники кемеровского родильного дома областной клинической больница скорой медицинской помощи имени Подгорбунского оригинально и душевно поздравили рожениц в преддверии Дня матери. Они пригласили специалистов, чтобы провести для женщин настоящий мастер-класс красоты.

Совместно с визажистами работники роддома организовали для новоиспеченных мам уроки по моделированию бровей и макияжу. В дальнейшем приемы визажа и советы консультантов женщины смогут сами применить в повседневной жизни.

Еще один подарком в это день стали beauty-комплименты для мам и подарки для малышей.

- Наши мамочки - самые прекрасные женщины и мы рады дарить вам счастье! – отметили организаторы акции.

ИСТОЧНИК KP.RU