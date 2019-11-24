2019-11-24T09:55:58+03:00
Общество

В Москве появится площадь «Кузбасская»

С инициативой выступил губернатор Сергей Цивилев
Ирина АВТУШКО
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В Москве появится площадь «Кузбасская»В Москве появится площадь «Кузбасская»Фото: Ирина АВТУШКО
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В Москве пока еще безымянную площадь, расположенную между станцией метро «Новокузнецкая» и представительством региона в скором времени могут назвать «Кузбасской». Инициативой выступил губернатор Сергей Цивилев.

Данное предложение было поддержано Правительством Москвы, соответствующий документ будет опубликован на следующей неделе, сообщает ТАСС.

-Я хочу, чтобы адрес представительства Кузбасса в Москве выглядел так: станция метро Новокузнецкая, площадь «Кузбасская», дом номер один. Вот тогда будет все солидно. Мы добьемся этого, - сказал глава региона.

Представительство Кузбасса в столице России расположено в 130 метрах от станции метро «Новокузнецкая» на улице Большая Татарская, которая вместе с Садовническим проездом и Пятницким переулком и образует новую площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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