2019-11-24T10:27:23+03:00
Общество

Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на понедельник

В первый день недели, 25 ноября, снова начнет холодать
Ирина АВТУШКО
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Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на понедельникСиноптики Кузбасса дали прогноз погоды на понедельникФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник в Кузбассе. Ожидается, что в первый день новой рабочей недели в область придет незначительное по сравнению с выходными похолодание.

В ночь на понедельник, 25 ноября, по региону ожидается -13…-18 градусов, а местами до -25, днем воздух прогреется до -13…-18 градусов, а по югу до -6…-11. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. По области ожидается переменная облачность, небольшой снег. На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу.

В Кемерове ночью в понедельник прогнозируется -16…-18 градусов, днем температура повысится до -13…-15 градусов. Так же, как и в целом по региону, ожидается переменная облачность и небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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