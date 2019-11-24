44 ледовые переправы появятся в Кузбассе этой зимой

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-24T11:08:03+03:00

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В Кузбассе этой зимой запланировано открыть 44 ледовые переправы. Также будет вестись работа по выявлению несанкционированных переправ, которые могут быть небезопасны.

Специалисты отмечают, что переправа считается открытой только после выдачи Госинспекцией по маломерным судам (ГИМС) акта освидетельствования объекта о годности к эксплуатации. Это же ведомство вместе с полицейскими и общественниками будет выявлять несанкционированные переправы. Они будут или обустроены по правилам, или ликвидированы. Например, в прошлом зимнем сезоне таких переправ было 17, две из которых закрыты.

До открытия переправ в городах и районах установят заграждения и предупреждающие знаки. Особое внимание уделят традиционным местам рыбалки. Также на водоемах, где будет колоться лед для праздничного новогоднего оформления, примут меры по недопущению выхода на лед.

ИСТОЧНИК KP.RU