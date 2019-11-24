2019-11-24T11:59:21+03:00
Общество

Кузбасские полицейские предостерегли школьников об опасности на улице и в Интернете

Встреча прошла в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские полицейские предостерегли школьников об опасности на улице и в Интернете. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиКузбасские полицейские предостерегли школьников об опасности на улице и в Интернете. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям кузбасские полицейские организовали урок для школьников. Они рассказали о безопасном поведении на улице, в быту и в Интернете.

В Ленинске-Кузнецком полицейские провели встречу с учениками школы №38 на базе одной из городских детских библиотек. Они рассказали детям об их правах и обязанностях, а также повседневных правилах безопасности.

В рамках беседы учащиеся узнали о том, какая уголовная ответственность грозит за те или иные преступления и нарушения и что нужно делать, чтобы обезопасить себя при встрече с незнакомцами, а также во время общения во Всемирной паутине.

-Также инициаторы встречи организовали для ребят правовую викторину, в ходе которой школьники закрепили полученные знания о своих правах и обязанностях, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - В завершение мероприятия сотрудники органов внутренних дел раздали детям памятки с информацией об основных мерах безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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