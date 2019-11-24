30 ноября на Танае стартует горнолыжный сезон
На кузбасском горнолыжном комплексе Танай 30 ноября открывается зимний сезон. По этому случаю до него будет запущен специальный автобусный рейс из Кемерова.
Как сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», автобус напрямую до горнолыжного комплекса будет ходить с 30 ноября. От кемеровского автовокзала он отправляется в 9.00, а обратный выезд от «Таная» назначен на 17.30. Время в пути составляет 1 час 45 минут.
-Стоимость проездного билета составляет 380 рублей в одну сторону и 650 рублей туда и обратно, - сообщили в учреждении.
Билеты можно приобрести как на автовокзалах и автостанциях на пути следования, так и на сайте www.e-traffic.ru или через мобильное приложение «На автобус».
ИСТОЧНИК KP.RU