30 ноября на Танае стартует горнолыжный сезон

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-24T12:59:42+03:00

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На кузбасском горнолыжном комплексе Танай 30 ноября открывается зимний сезон. По этому случаю до него будет запущен специальный автобусный рейс из Кемерова.

Как сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», автобус напрямую до горнолыжного комплекса будет ходить с 30 ноября. От кемеровского автовокзала он отправляется в 9.00, а обратный выезд от «Таная» назначен на 17.30. Время в пути составляет 1 час 45 минут.

-Стоимость проездного билета составляет 380 рублей в одну сторону и 650 рублей туда и обратно, - сообщили в учреждении.

Билеты можно приобрести как на автовокзалах и автостанциях на пути следования, так и на сайте www.e-traffic.ru или через мобильное приложение «На автобус».

ИСТОЧНИК KP.RU