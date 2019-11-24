2019-11-24T12:59:42+03:00
Общество

30 ноября на Танае стартует горнолыжный сезон

До курорта запустят специальный автобусный рейс
Ирина АВТУШКО
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30 ноября на Танае стартует горнолыжный сезон. Фото: ГУ "Кузбасспассажиравтотранс"30 ноября на Танае стартует горнолыжный сезон. Фото: ГУ "Кузбасспассажиравтотранс"
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На кузбасском горнолыжном комплексе Танай 30 ноября открывается зимний сезон. По этому случаю до него будет запущен специальный автобусный рейс из Кемерова.

Как сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», автобус напрямую до горнолыжного комплекса будет ходить с 30 ноября. От кемеровского автовокзала он отправляется в 9.00, а обратный выезд от «Таная» назначен на 17.30. Время в пути составляет 1 час 45 минут.

-Стоимость проездного билета составляет 380 рублей в одну сторону и 650 рублей туда и обратно, - сообщили в учреждении.

Билеты можно приобрести как на автовокзалах и автостанциях на пути следования, так и на сайте www.e-traffic.ru или через мобильное приложение «На автобус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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