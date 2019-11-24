Волейбольный «Кузбасс» одержал пятую победу в чемпионате России

СЕГОДНЯ 14:14 2019-11-24T14:14:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Волейбольный клуб «Кузбасс» одержал пятую победу в чемпионате России. После шести сыгранных матчей клуб занимает третье место в турнирной таблице.

Победой ознаменовалась встреча ВК «Кузбасс» с командой «Газпром-Югра», сыгранная на выезде. Команды встречались 23 ноября. Игра получилась напряженной. Несмотря на то, что «Кузбасс» взял первый сет (25-19), хозяева встречи не торопились сдаваться без боя, поэтому второй отрезок игры хоть и остался за спортсменами из Кемерова, но завершился со счетом 31-29. В третьем сете «Газпром-Юрга» все-таки дожала соперника и завершила его со счетом 32-30 в свою пользу. В четвертом сете «Кузбасс» собрался, и, завершив его со счетом 25-23, поставил финальную точку в матче. Победа со счетом 3-1 позволила команде занять третью строчку в турнирной таблице

Самым результативным игроком матча в составе «Кузбасса» стал Виктор Полетаев, набравший 24 очка.

Следующую игру волейболисты «Кузбасса» проведут на выезде 27 ноября. Соперником подопечных Георге Крету станет команда «Динамо-ЛО» из города Сосновый бор Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU