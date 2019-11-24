С 25 по 29 ноября в Кузбассе отключат телевидение

СЕГОДНЯ 18:09 2019-11-24T18:09:16+03:00

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В Кузбассе снова отключат телевидение по причине плановых работ. Ограничения коснуться нескольких территорий.

Так, 25 ноября в Ленинске-Кузнецком с 11.00 до 17.00 ожидаются перерывы в вещании «Радио России» и «Наше Радио», а также трансляции пакетов программ «РТРС-1» и «РТРС-2».

26 ноября в Анжеро-Судженске с 10.00 до 17.00 прекратится вещание пакетов программ «РТРС-1» и «РТРС-2», а также «Радио России» и «СТС Love». В этот же день в Киселевске с 14.00 о 17.00 из-за плановых работ жители города останутся без пакета программ «РТРС-2». Также с 10.00 до 17.00 будут отключены пакеты программ «РТРС-1» и «РТРС-2» и «Радио России» в Ключевой (Тисульский район).

В период с 26 по 29 ноября в Новокузнецке с 9.00 до 17.00 перестанут транслировать «ТВН», «ННТ»/ «REN- TV», «Радио «Мир», «Радио Сибирь-Кузбасс», «Маяк», «Радио России», «Вести ФM», «Милицейская волна», «Дети FМ», «Наше Радио», «Спорт FМ», пакеты программ «РТРС-1» и «РТРС-2». В эти же дни с 10.00 до 17.00 в Тарасово прервется вещание пакетов программ «РТРС-1» и «РТРС-2».

-В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, - сообщили на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU