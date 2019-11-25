2019-11-25T02:45:13+03:00
Происшествия

В Кемерове очевидцы сняли на видео полыхающий дом

Инцидент произошел в Центральном районе города [Видео]
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове очевидцы сняли на видео полыхающий дом. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.comВ Кемерове очевидцы сняли на видео полыхающий дом. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.com
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В воскресенье, 24 ноября, в Центральном районе Кемерова произошел серьезный пожар. Открытым пламенем горел двухэтажный дом по улице Краснофлотской.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил в оперативную службу в 12.25. На место сразу выехали пожарные. Как оказалось, помимо жилого дома на территории частного домовладения горела баня. Возгорание удалось локализовать в 13.06, а в 13.46 пожар был окончательно потушен.

В Центральном районе Кемерова горел жилой дом.Видео: "Инцидент Кемерово"/ vk.com

-Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 28 человек и семь единиц техники, - сообщили в ведомстве.

Сейчас все обстоятельства произошедшего, в том числе, точная причина возгорания, уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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