В Кемерове очевидцы сняли на видео полыхающий дом

СЕГОДНЯ 02:45 2019-11-25T02:45:13+03:00

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В воскресенье, 24 ноября, в Центральном районе Кемерова произошел серьезный пожар. Открытым пламенем горел двухэтажный дом по улице Краснофлотской.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил в оперативную службу в 12.25. На место сразу выехали пожарные. Как оказалось, помимо жилого дома на территории частного домовладения горела баня. Возгорание удалось локализовать в 13.06, а в 13.46 пожар был окончательно потушен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/745753" frameborder="0"></iframe> В Центральном районе Кемерова горел жилой дом.Видео: "Инцидент Кемерово"/ vk.com

-Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 28 человек и семь единиц техники, - сообщили в ведомстве.

Сейчас все обстоятельства произошедшего, в том числе, точная причина возгорания, уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU