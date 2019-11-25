В Кемерове очевидцы сняли на видео полыхающий дом
В воскресенье, 24 ноября, в Центральном районе Кемерова произошел серьезный пожар. Открытым пламенем горел двухэтажный дом по улице Краснофлотской.
Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил в оперативную службу в 12.25. На место сразу выехали пожарные. Как оказалось, помимо жилого дома на территории частного домовладения горела баня. Возгорание удалось локализовать в 13.06, а в 13.46 пожар был окончательно потушен.
В Центральном районе Кемерова горел жилой дом.Видео: "Инцидент Кемерово"/ vk.com
-Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 28 человек и семь единиц техники, - сообщили в ведомстве.
Сейчас все обстоятельства произошедшего, в том числе, точная причина возгорания, уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU