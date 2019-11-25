Кузбасс стал лидером в Сибири по числу пролеченных иностранцев

СЕГОДНЯ 04:01 2019-11-25T04:01:03+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Министерства здравоохранения России, Кузбасс занял первое место в Сибири по числу пролеченных иностранцев. Статистика приводится за девять месяцев текущего года.

За девять месяцев 2019 года в Кузбассе медицинские услуги получили 33 тысячи иностранцев - это обеспечило 54,5 миллиона рублей поступлений в бюджеты медорганизаций региона. Чаще всего за медицинскими услугами обращаются граждане из стран СНГ - Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Украины и др. Также прибегали к помощи местных врачей гости из Гвинеи, Израиля, Италии, Таиланда и др. Самыми популярными у иностранцев стали лечение в терапевтических отделениях больниц Кузбасса, родовспоможение, акушерство и гинекология, травматология и ортопедия, хирургия, стоматология и офтальмология. Специалисты объясняют то не только низкой ценой, но и высоким уровнем развития ряда медицинских направлений.

Отметим, что при составлении статистики Минздрав РФ не учитывает помощь, оказанную вне медицинской организации, экстренную помощь, а также помощь за счет средств федерального или областного бюджетов. Учитывается объем помощи, оказанной за счет личных средств граждан, программ медицинского страхования других стран или средств международных фондов.

Также отмечается, что одной из самых востребованных клиник у иностранцев является Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров. В этом году среди прочих пациентов сюда приезжали граждане Сербии, Польши, Монголии и Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU