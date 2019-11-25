Из новокузнецкого аэропорта запустили рейсовый автобус в Шерегеш
С 23 ноября из аэропорта имени Бориса Волынова в Новокузнецке будет ходить рейсовый автобус до горнолыжного комплекса Шерегеш. Об этом сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».
Транспортники анонсировали движение нового автобусного рейса до Шерегеша. Чтобы сделать доставку пассажирова напрямую из летной гавани до кузбасского курорта возможной, были внесены изменения в движении регулярных рейсов. С 23 ноября 2019 года перевозчиком - ООО «Сибавтотранс» - на маршруте №695 «Новосибирск – Таштагол» в прямом направлении организован заезд в аэропорт.
-Время отправления автобусов от аэропорта – 06.20 часов. Прибытие в поселок Шерегеш – 10.05 часов, - сообщили в учреждении.
Также там добавили, что обилечивание пассажиров от аэропорта будет осуществляться на Новокузнецком автовокзале.
ИСТОЧНИК KP.RU