Из новокузнецкого аэропорта запустили рейсовый автобус в Шерегеш

СЕГОДНЯ 02:51 2019-11-25T02:53:53+03:00

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С 23 ноября из аэропорта имени Бориса Волынова в Новокузнецке будет ходить рейсовый автобус до горнолыжного комплекса Шерегеш. Об этом сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

Транспортники анонсировали движение нового автобусного рейса до Шерегеша. Чтобы сделать доставку пассажирова напрямую из летной гавани до кузбасского курорта возможной, были внесены изменения в движении регулярных рейсов. С 23 ноября 2019 года перевозчиком - ООО «Сибавтотранс» - на маршруте №695 «Новосибирск – Таштагол» в прямом направлении организован заезд в аэропорт.

-Время отправления автобусов от аэропорта – 06.20 часов. Прибытие в поселок Шерегеш – 10.05 часов, - сообщили в учреждении.

Также там добавили, что обилечивание пассажиров от аэропорта будет осуществляться на Новокузнецком автовокзале.

ИСТОЧНИК KP.RU