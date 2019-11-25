2019-11-25T02:53:53+03:00
Общество

Из новокузнецкого аэропорта запустили рейсовый автобус в Шерегеш

Маршрут начал действовать 23 ноября
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Из новокузнецкого аэропорта запустили рейсовый автобус в Шерегеш. Фото: Пресс-служба администрации НовокузнецкаИз новокузнецкого аэропорта запустили рейсовый автобус в Шерегеш. Фото: Пресс-служба администрации Новокузнецка
Изменить размер текста:

С 23 ноября из аэропорта имени Бориса Волынова в Новокузнецке будет ходить рейсовый автобус до горнолыжного комплекса Шерегеш. Об этом сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

Транспортники анонсировали движение нового автобусного рейса до Шерегеша. Чтобы сделать доставку пассажирова напрямую из летной гавани до кузбасского курорта возможной, были внесены изменения в движении регулярных рейсов. С 23 ноября 2019 года перевозчиком - ООО «Сибавтотранс» - на маршруте №695 «НовосибирскТаштагол» в прямом направлении организован заезд в аэропорт.

-Время отправления автобусов от аэропорта – 06.20 часов. Прибытие в поселок Шерегеш – 10.05 часов, - сообщили в учреждении.

Также там добавили, что обилечивание пассажиров от аэропорта будет осуществляться на Новокузнецком автовокзале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбасс стал лидером в Сибири по числу пролеченных иностранцев
От Кутузова до Кирова: в Новокузнецке закрыт еще один участок проспекта Металлургов
В Кемерове очевидцы сняли на видео полыхающий дом
Опасные игры: в Междуреченске дети катались с горки рядом с оживленной дорогой
С 25 по 29 ноября в Кузбассе отключат телевидение
Волейбольный «Кузбасс» одержал пятую победу в чемпионате России
30 ноября на Танае стартует горнолыжный сезон
Кузбасские полицейские предостерегли школьников об опасности на улице и в Интернете
44 ледовые переправы появятся в Кузбассе этой зимой
Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на понедельник
В Москве появится площадь «Кузбасская»
В 2020 году в Кемерове откроют военный учебный центр
В Кемерове врачи роддома сделали пациенткам необычный подарок
В Новокузнецке автомобилист лишил инвалида парковки
В Кузбассе лжебанкир похитил у мужчины более 40 тысяч рублей
Кузбассовцы привезли девять медалей с чемпионата «Амбилимпикс»
Губернатору Кузбасса вручили награду от Министерства обороны РФ
Нервный кемеровчанин носил в карманах три вида наркотиков
Гололед и местами снег: какой будет погода 24 ноября в Кузбассе
Смертельное ДТП с тремя автомобилями произошло на трассе Кемерово-Новосибирск
Космическая еда, картины и костюм астронавта: в Кемерове открылся музей Леонова
50-летний мужчина в черной одежде и резиновых сапогах пропал в Кузбассе
Девять человек пострадали на горнолыжных склонах в Кузбассе
Пассажирский автобус сгорел на вокзале в кузбасском городе
Выпал снег – вставай на лыжи: новокузнечан приглашают на открытие зимнего спортивного сезона
Жительница Кузбасса помогла работодателю и попала под суд