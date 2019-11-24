2019-11-24T19:11:16+03:00
Общество

Опасные игры: в Междуреченске дети катались с горки рядом с оживленной дорогой

Одно неверное движение – и ребенок может угодить под колеса [Видео]
Ирина АВТУШКО
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Опасные игры: в Междуреченске дети катались с горки рядом с оживленной дорогой. Фото: "Типичный Междуреченск"/ vk.comОпасные игры: в Междуреченске дети катались с горки рядом с оживленной дорогой. Фото: "Типичный Междуреченск"/ vk.com
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В Междуреченске дети играли на импровизированной снежной горке прямо рядом с проезжей часть. Видео опасных забав выложили очевидцы.

Горожане стали свидетелем того, как маленькие дети карабкаются и скатываются со снежной кучи, образовавшегося в результате работы снегоуборочной техники. Возмущение они высказали в адрес городские властей, которые, по их мнению, должны ликвидировать опасный объект.

В Междуреченске дети катались с горки рядом с проезжей частью.Видио: "Типичный Междуреченск"/ vk.com

- Дети играют с риском для жизни. Одно неосторожное движение и ребенок может упасть под колеса машины. Уважаемая администрация города, не могли бы службы по очистке дорог убрать данную кучу снега? А также подобные кучи в городе, чтобы опасные игры не довели до беды, - говориться в сообщении автора видео.

Комментаторы видео в своих мнениях разделились. Одни считают, что администрация действительно должна привести обочины в порядок, другие отмечают, что сами родители должны объяснить детям опасность подобных игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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