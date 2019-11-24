Опасные игры: в Междуреченске дети катались с горки рядом с оживленной дорогой
В Междуреченске дети играли на импровизированной снежной горке прямо рядом с проезжей часть. Видео опасных забав выложили очевидцы.
Горожане стали свидетелем того, как маленькие дети карабкаются и скатываются со снежной кучи, образовавшегося в результате работы снегоуборочной техники. Возмущение они высказали в адрес городские властей, которые, по их мнению, должны ликвидировать опасный объект.
В Междуреченске дети катались с горки рядом с проезжей частью.Видио: "Типичный Междуреченск"/ vk.com
- Дети играют с риском для жизни. Одно неосторожное движение и ребенок может упасть под колеса машины. Уважаемая администрация города, не могли бы службы по очистке дорог убрать данную кучу снега? А также подобные кучи в городе, чтобы опасные игры не довели до беды, - говориться в сообщении автора видео.
Комментаторы видео в своих мнениях разделились. Одни считают, что администрация действительно должна привести обочины в порядок, другие отмечают, что сами родители должны объяснить детям опасность подобных игр.
ИСТОЧНИК KP.RU