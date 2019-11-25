Неправильно написали: новокузнечане возмущены дорожными щитами с ошибками
Ремонт проспекта Металлургов вызывает немало неудобств для горожан из-за закрытой дороги. Кроме того, горожане возмущены безграмотностью, с которой выполнены информационные щиты.
Одна из новокузнечанок поделилась фотографией: название улицы Орджоникидзе на информационных щитах написано с ошибкой.
«Обратите внимание на орфографию. И так по всему проспекту Металлургов», - цитирует слова автора фотографий Анастасии city-n.ru.
Ошибку исправили, заклеив неправильную букву правильной.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Это уже не первая ошибка, которую допустили представители Управления капитального строительства, на чьем балансе находятся информационные щиты. Так, на улице Спартака установили знаки, на которых названия улиц и проспектов были написаны вверх ногами. После резонанса, который вызвали фотографии информационных щитов, неправильно расположенные названия закрасили желтой краской и заменили правильными. Ошибку в названии улицы Орджоникидзе исправили быстрее, заклеив букву «Е» и разместив на ее месте «О».
ИСТОЧНИК KP.RU