Неправильно написали: новокузнечане возмущены дорожными щитами с ошибками

СЕГОДНЯ 05:22 2019-11-25T05:33:56+03:00

Горожане недоумевают, почему так много ошибок на указателях

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Ремонт проспекта Металлургов вызывает немало неудобств для горожан из-за закрытой дороги. Кроме того, горожане возмущены безграмотностью, с которой выполнены информационные щиты.

Одна из новокузнечанок поделилась фотографией: название улицы Орджоникидзе на информационных щитах написано с ошибкой.

«Обратите внимание на орфографию. И так по всему проспекту Металлургов», - цитирует слова автора фотографий Анастасии city-n.ru.

Ошибку исправили, заклеив неправильную букву правильной.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Это уже не первая ошибка, которую допустили представители Управления капитального строительства, на чьем балансе находятся информационные щиты. Так, на улице Спартака установили знаки, на которых названия улиц и проспектов были написаны вверх ногами. После резонанса, который вызвали фотографии информационных щитов, неправильно расположенные названия закрасили желтой краской и заменили правильными. Ошибку в названии улицы Орджоникидзе исправили быстрее, заклеив букву «Е» и разместив на ее месте «О».

ИСТОЧНИК KP.RU