В Кемерове заработали остановки с обогревателями

СЕГОДНЯ 06:07 2019-11-25T06:48:14+03:00

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Ожидать общественный транспорт в Кемерове в морозы теперь будет немного теплее. В областном центре заработали остановочные павильоны с инфракрасными обогревателями.

Четыре павильона с обогревателями расположились на нескольких остановках города. По одному - у парка Ангелов и у Искитимского моста, два павильона смонтированы у драматического театра. Все они оборудованы системой инфракрасных обогревателей. Обогреватели начинают работать при температуре ниже -5 градусов и включаются лишь тогда, когда на остановке находятся люди. Для этого обогреватели снабжены датчиками движения. Заметим, что благодаря обогревателям в остановочном павильоне на 5-6 градусов теплее, чем на улице.

- Кроме того, они оснащены осветительными приборами, которые зажигаются при наступлении темного времени суток. Зимой - с 18.00 до 9.00, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово. - Параметры новых объектов: длина - 5,8 метра, высота - 2,7 метра. Внутри остановки оборудованы скамьями, урнами, USB-разъемами.

ИСТОЧНИК KP.RU