Кузбассовец погасил свою задолженность и случайно оставил отца без машины

СЕГОДНЯ 07:43 2019-11-25T07:43:16+03:00

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Житель областного центра приехал платить по счетам на машине своего отца. Вот только отец тоже оказался должником, и у мужчины арестовали автомобиль.

21 ноября новокузнечанин решил оплатить свои штрафы, выписанные ГИБДД. На автомобиле отца, Honda Accord, он приехал в отдел судебных приставов. Свою задолженность мужчина оплатил, а заодно и чуть не лишил отца машины. Как раз в это время приставы осуществляли обход близлежащей территории и при этом использовали приложение «Мобильный розыск». Благодаря ему они установили, что автомобиль, на котором приехал новокузнечанин, принадлежит должнику.

Машину тут же арестовали и изъяли, а взволнованный мужчина стал звонить отцу. Как оказалось, у того имелись две задолженности по кредитам на общую сумму 367 рублей. Горожанину не оставалось ничего иного, как оплатить все долги, чтобы не лишиться автомобиля. Как отмечает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU