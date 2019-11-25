Квартиру попавшей в беду кемеровчанки пришлось брать штурмом

СЕГОДНЯ 08:42 2019-11-25T09:39:41+03:00

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Пожилая кемеровчанка попала в беду: женщина почувствовала себя плохо, упала и не смогла сама подняться. На помощь ей пришли спасатели. Чтобы попасть в квартиру, им потребовалась штурмовая лестница.

Племянница 74-летней кемеровчанки позвонила тете, однако та не взяла трубку. Женщина звонила еще несколько раз, но результат оставался прежним. Тогда она приехала домой к тете, но та не открыла дверь. Заподозрив неладное, кемеровчанка обратилась в службу спасения.

Спасатели оценили ситуацию и решили, что быстрее всего они смогут проникнуть в квартиру по штурмовой лестнице. И уже через несколько минут они обнаружили 74-летнюю хозяйку квартиры лежащей на полу в комнате. Женщина была в сознании, но подняться не могла.

- Врач экипажа осмотрел пострадавшую, отметил, что, по предварительным показаниям, у нее подозрение на инсульт. Спасатели передали женщину бригаде скорой помощи, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

Отметим, что за прошедшие выходные специалисты Кемеровской службы спасения выезжали на 19 обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU