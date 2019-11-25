В Новокузнецком районе после пожара нашли тело 2-летней девочки

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-25T10:34:52+03:00

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В Новокузнецком районе в селе Бедарево 24 ноября произошел пожар. После тушения на месте обнаружили тело 2-летней девочки.

Сигнал о происшествии в одном из частных домов поступил следователям в 00.10 в воскресенье. После обнаружения тела ребенка против 40-летней матери было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, женщина вместе с супругом вечером ушла из дома, чтобы весело провести время в компании собутыльников. Дома осталась одна ее двухлетняя дочь. Через какое-то время соседи заметили, что дом горит, и вызвали сотрудников МЧС. После того, как возгорание было ликвидировано, спасатели обнаружили ребенка без признаков жизни. По предварительной причине пожар произошел в результате неосторожного обращения с отопительной печью.

-В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причины смерти погибшей, пожарно-техническая по определению причин пожара, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Отметим, что у супружеской пары уже есть три ребенка, в отношении которых они лишены родительских прав. Семья состояла на учете. Сейчас все обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU