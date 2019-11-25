На неделе в Кузбассе потеплеет до -4

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-25T11:17:43+03:00

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На этой неделе в регионе ожидается комфортная температура. Благоприятным прогнозом поделились синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник ночью температура воздуха ожидается в пределах -12…-17 градусов, местами до -23. Днем воздух прогреется до -11…-16 градусов, а местами по области даже до -9…-4 градусов. Осадков не ожидается, зато водителям стоит быть осторожней – на дорогах гололедица. В среду ночью столбики термометра покажут -10…-15 градусов, местами до -20 градусов, днем воздух прогреется до -5…-10 градусов, правда по северу Кузбасса все же будет холоднее – до -15 градусов. В этот день пройдет небольшой, а местами умеренный снег. Неблагоприятная обстановка на дорогах сохраняется. Ночью в четверг будет наблюдаться та же температура, что и накануне, а днем потеплеет до -8…-13 градусов, также ожидается умеренный снег.

В последний рабочий день область чуть прихватят морозы – до -15…-20 градусов, зато днем будет комфортно – в пределах -7…-12 градусов. Существенных осадков не ожидается, хотя днем вероятен умеренный снег.

ИСТОЧНИК KP.RU