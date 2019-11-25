В Кузбассе трое хулиганов украли аккумуляторы для карьерных самосвалов

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-25T11:59:44+03:00

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В Кузбассе задержали троих молодых людей, которые оказались причастными к краже 12 аккумуляторов для карьерных автосамосвалов. Оборудование следовало поездом в Якутию.

Двое жителей Юргинского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напугали пассажиров, которые ждали прибытия поезда на станции Юрга-2. Хулиганы стучались в окна вокзала, нецензурно ругались, а один размахивал битой. Дебоширов задержали. Позже выяснилось, что вместе с 19-летним приятелем прустпная парочка на той же станции похитили ценный груз. Во время стоянки поезда в Якутию они взломали аккумуляторные ящики, разукомплектовали БелАЗы и на самодельных санях перевезли похищенное в сарай заброшенного дома. Пузже злоумышленники планировали сдать добычу в пункт приема металла. Сумма причиненного ущерба составила 79 тысяч рублей.

-За кражу аккумуляторов и пособничество в хулиганстве суд приговорил одного из подсудимых к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Второму участнику обоих преступлений, ранее не судимому, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Третий обвиняемый осужден за кражу на 1 год и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - рассказали в Кузбасском ЛУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU