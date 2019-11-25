СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-25T12:26:33+03:00

В Осинниках пять человек тушили трамвай Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Осинниках ранним утром в понедельник прямо на остановке загорелся трамвай. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил в 7.12. По сообщению звонившего, инцидент произошел на улице Ленина. Пожар был локализован прибывшими спасателями в 7.19 и практически тут же полностью ликвидирован.

-Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались пять человек и две единицы техники, - сообщили в ведомстве.

В качестве предварительной причины возгорания трамвая называется неисправность его систем и механизмов.

ИСТОЧНИК KP.RU