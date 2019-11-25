2019-11-25T13:30:30+03:00
Общество

Каждый кузбассовец хранит в банке в среднем 111,5 тысячи рублей

Составлен рейтинг регионов по объему депозитов
Мария КОЛОСОВА
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Каждый кузбассовец хранит в банке в среднем 111,5 тысячи рублейКаждый кузбассовец хранит в банке в среднем 111,5 тысячи рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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Эксперты составили любопытный рейтинг – объем депозитов на душу населения в российских регионах. Кузбасс из всех субъектов по объемам вкладов оказался на 46 месте.

РИА составили рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения. Согласно опубликованным данным, в среднем каждый россиянин хранит у себя на счетах около 200 тысяч рублей. Из 82 регионов, который вошли в список, Кемеровская область оказалась на 46 месте. По состоянию на 1 октября 2019 года у среднестатистического жителя региона на депозитном счету хранится 111,5 тысячи рублей. При этом, согласно оценке составителей рейтинга, сумма вклада за последние годы выросла на 30 процентов.

В тройку лидеров по депозитным вкладам вошли Москва (822 000 рублей), Санкт-Петербург (420 600 рублей) и Магаданская область (317 900 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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