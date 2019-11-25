Кузбасские приставы выдворили из области китайцев-лесорубов

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-25T14:59:25+03:00

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Судебные приставы отправили на родину из Кузбасса семь граждан Китая. Все они находились в области нелегально и трудились на лесозаготовительном предприятии.

Обратно в родную страну отправятся из Кузбасса семь жителей Поднебесной. И это далеко не единственные иностранцы, которые находились в области без соответствующего разрешения. Только за октябрь приставами была обеспечена отправка из страны 55 мигрантов, больше всего в их числе жителей Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении и Азербайджана.

-В связи с интенсивностью строительных работ летом, иностранные граждане массово мигрируют и часто нарушают режим пребывания на территории Российской Федерации, не соблюдают требования закона об ограничении на осуществление отдельных видов деятельности, - объяснили в УФССП по Кемеровской области.

Также в ведомстве добавили, что эти граждане не смогут вновь въехать на территорию России и Кузбасса в частности следующие пять лет.

Всего за 10 месяцев 2019 года из области было выдворено 214 нелегальных мигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU