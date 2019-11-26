Кузбасским земским учителям выплатят по миллиону рублей

СЕГОДНЯ 04:36 2019-11-26T04:36:28+03:00

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В 2020 году в Кузбассе запускается программа «Земский учитель». По ее условиям учителя, которые решат переехать жить и работать в сельскую местность, получат единовременную выплату в один миллион рублей.

Программа «Земский учитель» инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и будет действовать по всей стране. В Кузбассе уже активно приглашают учителей работать в сельской местности – рабочих поселках, поселках городского типа или города с населением менее 50 тысяч человек.

- Мы предлагаем единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Здесь нет ограничений по образованию: педагоги могут окончить как вузы, так и техникумы или колледжи. Главное, чтобы участник программы был квалифицированным специалистом, - отметил Сергей Цивилев. - Считаю, что эта программа значительно поможет Кузбассу в реализации комплексного развития сельских территорий. Мы должны активно развивать и поддерживать селян, создавать для них качественно новые условия жизни.

К слову, программа рассчитана на три года, 2020-2022. Предполагается, что за это время ее участниками могут стать порядка 100 кузбасских педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU