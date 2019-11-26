2019-11-26T10:07:28+03:00
Общество

Ошибочка вышла: приставы случайно перевели 400 тысяч рублей жительнице Кузбасса

Когда у женщины потребовали вернуть деньги, она отказалась
Екатерина РОМАНОВА
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Ошибочка вышла: приставы случайно перевели 400 тысяч рублей жительнице КузбассаОшибочка вышла: приставы случайно перевели 400 тысяч рублей жительнице КузбассаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Техническая ошибка стала причиной внезапного обогащения жительницы Мариинска. В ноябре 2018 года женщине на счет поступили 400 тысяч рублей. Она их потратила, а потом оказалось, что перевод был предназначен вовсе не ей. Теперь приставы требуют вернуть ошибочно отправленные деньги.

ОАО «РЖДстрой», оплачивая административный штраф, перевел 400 тысяч рублей на депозитный счет одного из московских отделов судебных приставов. Когда же приставы стали перераспределять средства по конечным местам, 400 тысяч рублей они по ошибке направили жительнице Кузбасса. В июле приставы потребовали вернуть ошибочно отправленные деньги, однако женщина заявила, что не заметила лишних денег на счете, так как у нее были свои сбережения. Все деньги она потратила и вернуть не могла из-за отсутствия средств.

- Убедившись, что ответчик злоупотребляет своими правами и ведет себя недобросовестно в нарушение требований гражданского законодательства, Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве обратилось в суд с требованием о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 400 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда.

Суд принял решение взыскать всю сумму в пользу УФССП по Москве. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Кемеровском областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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