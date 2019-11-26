2019-11-26T09:01:57+03:00
Происшествия

11 роковых роз: кемеровчанин с забинтованной рукой украл цветы и попал в полицию

Юноша пытался бежать, но был задержан по горячим следам
Екатерина РОМАНОВА
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11 роковых роз: кемеровчанин с забинтованной рукой украл цветы и попал в полицию. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.11 роковых роз: кемеровчанин с забинтованной рукой украл цветы и попал в полицию. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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19-летнему кемеровчанину срочно понадобился букет цветов. Однако вместо того, чтобы купить его, юноша решил ограбить цветочный магазин. Попытка оказалась не совсем удачной.

Молодой кемеровчанин был уверен, что все спланировал как надо. Еще до того, как войти в цветочный магазин, он поднял воротник свитера – до самых глаз. В магазине юноша, у которого одна из рук была забинтована, попросил флориста составить букет из 11 роз. Флорист собрала композицию и пошла на кассу. Покупатель же неожиданно схватил букет и бросился бежать из магазина. Продавец тут же сообщила в полицию о том, что произошло.

Установить личность подозреваемого и задержать его удалось по горячим следам. 19-летний любитель роз оказался наркозависимым, неоднократно уже судимым. Цветы изъяли, а в отношении юноши завели уголовное дело. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, за кражу ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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