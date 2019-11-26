Более 75 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу

СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-26T10:13:46+03:00

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Из-за задолженностей более 75 тысяч жителей Кузбасса не смогли покинуть пределы страны. Это около 2,8 процента об общего числа населения региона.

Как рассказали в УФССП по Кемеровской области, в настоящее время в отношении 76 тысяч должников действуют ограничения в праве выезда за границу. Из этого числа 21 тысяча ограничений действует в отношении должников по алиментам - за ними числится 4 миллиарда 939 миллионов невыплаченных средств. Еще 8 тысяч ограничений вынесено в отношении тех, кто не считает нужным вовремя оплачивать услуги ЖКХ. Они должны 476 миллионов рублей. Общая же сумма задолженности по разным категориям исполнительных производств, в числе которых вынесен запрет на выезд за границу, составляет 21 миллиард рублей.

- Ограничение права выезда за пределы Российской Федерации заключается в том, что должник не может покинуть пределы страны до тех пор, пока долг не будет полностью погашен, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU