2019-11-26T10:15:53+03:00
Общество

Кузбассовцы получили высшие награды на чемпионате мира по универсальному бою

В копилке спортсменов – «золото» и «серебро»
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцы получили высшие награды на чемпионате мира по универсальному бою. ФОТО: ГУФСИН России по Кемеровской областиКузбассовцы получили высшие награды на чемпионате мира по универсальному бою. ФОТО: ГУФСИН России по Кемеровской области
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Сразу два сотрудника ГУФСИН России по Кемеровской области заняли призовые места на чемпионате мира по универсальному бою. Международный турнир проходил с 18 по 25 ноября в Анапе.

Сотрудник отдела специального назначения «Кедр» ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу Александр Трескин и сотрудница УИИ ГУФСИН Анастасия Балаганская, мастер спорта, неоднократный победитель всероссийских и международных соревнований, поднялись на пьедестал победителей в Анапе. Александр Трескин стал чемпионом мира, а Анастасия Балаганская завоевала «серебро».

Кузбассовцы получили высшие награды на чемпионате мира по универсальному бою.ФОТО: ГУФСИН России по Кемеровской области

Кузбассовцы получили высшие награды на чемпионате мира по универсальному бою.ФОТО: ГУФСИН России по Кемеровской области

Спортсмены должны были преодолеть полосу препятствий, метать ножи в мишень с трех метров, стрелять из пневматического пистолета в мишень с 15 метров и провести бой на ринге.

- Пройдя все этапы, Александр в финале вышел на ринг с представителем сборной Таджикистана и в результате сложного поединка вышел победителем, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области. - Сборная России заняла первое общекомандное место, в том числе и благодаря победам заслуженного мастера спорта по универсальному бою Александра Трескина и мастера спорта по универсальному бою Анастасии Балаганской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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