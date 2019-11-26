Новокузнечане останутся без колеса обозрения

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-26T12:16:03+03:00

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Огромное колесо обозрения, которое возвышается на площади общественных мероприятий в Новокузнецке, в скором времени будет демонтировано. Такое решение приняли собственники аттракциона.

Горожанам, еще не прокатившимся на колесе обозрения, стоит поторопиться: через несколько дней аттракцион начнут демонтировать. Его разберут и отправят в Москву. Однако поводов для паники нет: уже весной 2020 года колесо вернется обратно в Новокузнецк и вновь будет радовать горожан и гостей города.

Причина же демонтажа, как пояснили собственники колеса, - необходимость провести модернизацию. После требующихся работ колесо будет вновь смонтировано, а кататься на нем станет еще удобнее.

ИСТОЧНИК KP.RU