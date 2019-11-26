2019-11-26T12:18:49+03:00
Происшествия

Автобус протаранил патрульный автомобиль и врезался в фонарный столб в Кемерове

Водитель потерял сознание, будучи за рулем
Екатерина РОМАНОВА
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Автобус протаранил патрульный автомобиль и врезался в фонарный столб в Кемерове. ФОТО: Instagram, Вести42Автобус протаранил патрульный автомобиль и врезался в фонарный столб в Кемерове. ФОТО: Instagram, Вести42
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Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и патрульного автомобиля случилось в Кемерове утром 26 ноября. Автобус врезался в легковушку и опору освещения на улице Инициативной.

Около 9.35 в Кемерове, на улице Инициативной, произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками стоял на месте, когда в него неожиданно врезался автобус. Повредив легковушку, автобус продолжил движение и совершил наезд на опору освещения. Лишь упавший фонарный столб сумел его остановить.

Автобус протаранил патрульный автомобиль и врезался в фонарный столб в Кемерове. ФОТО: Instagram, Вести42

Автобус протаранил патрульный автомобиль и врезался в фонарный столб в Кемерове. ФОТО: Instagram, Вести42

- По предварительным данным, водитель автобуса потерял сознание, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - В результате ДТП пострадавших нет. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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