2019-11-26T12:22:46+03:00
Происшествия

Кемеровчанин сядет в тюрьму за убийство 2-летней девочки

Ему не понравилось, что малышка капризничает
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчанин сядет в тюрьму за убийство 2-летней девочкиКемеровчанин сядет в тюрьму за убийство 2-летней девочкиФото: Олег ЗОЛОТО
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Жителя Кемерова признали виновным в убийстве двухгодовалой девочки. На преступление он решился оттого, что малышка, по его мнению, капризничала.

Поставлена точка в расследовании смерти малолетней девочки. Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Как было установлено следствием и судом, осужденный находился дома у своей 19-летней знакомой, где присматривал за ее дочерью. Мать ребенка в это время отсутствовала.

Находясь с девочкой, мужчина решил покормить ее, а когда та опрокинула на себя тарелку - понес в ванную умывать. Однако попытки успехом не увенчались - малышка капризничала и отворачивалась от воды.

- Разозлившись, мужчина направил струю воды на лицо ребенка. Когда женщина вернулась домой, злоумышленник рассказал ей о случайной смерти дочери, а также пояснил, что их могут обвинить в умышленном убийстве девочки, и предложил захоронить ее, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Мать ребенка согласилась на предложение мужчины, после чего вынесла ребенка из квартиры. А на следующий день они закопали девочку в лесном массиве. Пропажу девочки обнаружила бабушка, которая не видела внучку несколько месяцев. Она и обратилась в полицию.

В результате полицейские и следователи установили всех участников преступления и восстановили картину событий. Кемеровчанин свою вину признал и, как показала экспертиза, на момент совершения преступления был полностью вменяем. В отношении матери девочки материалы были переданы в органы полиции, а мужчину суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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