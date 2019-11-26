2019-11-26T11:40:37+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк поддержал проведение международного форума «Российский рынок драгоценных металлов»

Участниками форума стали эксперты ведущих международных и российских банков
Яков КРЫМСКИЙ
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АО «Россельхозбанк» выступил одним из официальных спонсоров ХII Международного форума «Российский рынок драгоценных металлов», прошедшего 21 октября в Москве.

Участниками форума стали эксперты из Банка России, Государственной Думы, Минфина России, ведущих международных и российских банков, международных организаций и ассоциации , золотодобывающих компании и аффинажных заводов.

На форуме были подняты такие актуальные и острые вопросы отрасли, как развитие банковский счетов в драгоценных металлах, отмена НДС на инвестиционное золото, стандартизация российского отраслевого рынка, законодательные ограничения на банковские операции с драгоценными металлами.

Вложение в драгоценные металлы - одна из наиболее надежных форм хранения капитала, не только защищающая инвестора в периоды экономической нестабильности, но и дающая возможность значительно приумножить сбережения. Россельхозбанк открывает текущие банковские счета в золоте, серебре, платине и палладии. По словам исполнительного директора Управления торговых операций на финансовых рынках РСХБ Александра Тихомирова, принявшего участие в форуме, драгоценные металлы являются одним из оптимальных инвестиционных инструментов в условиях финансовых рисков. Тихомиров также отметил, что основным барьером для роста инвестиций в золото сегодня является налог на добавочную стоимость.

«В России инвестиционные монеты, как инструмент для вложения в физический металл, популярней слитков. Это связано с наличием НДС на оборот драгоценных металлов. Уверен, что в случае отмены НДС популярность слитков значительно вырастет. Но для этого нужно серьезно поработать над инфраструктурой этого рынка», - сказал Александр Тихомиров.

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