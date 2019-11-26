2019-11-26T11:59:24+03:00
Общество

В Кузбасском технопарке пройдут соревнования по мобильной робототехнике среди школьников

В соревнованиях примут участие более ста школьников из разных городов Кузбасса
Яков КРЫМСКИЙ
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Лучшие участники получат памятные дипломы и ценные призы. Фото: МБОУ ДО «ГЦД (Ю) ТТ»Лучшие участники получат памятные дипломы и ценные призы. Фото: МБОУ ДО «ГЦД (Ю) ТТ»
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30 ноября в Кузбасском технопарке состоятся Городские открытые соревнования по мобильной робототехнике среди учащихся образовательных организаций. Турнир организует "Городской центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово" при поддержке технопарка. В соревнованиях примут участие более ста школьников из разных городов Кузбасса.

Параллельно на нескольких площадках пройдут состязания в шести дисциплинах и трёх возрастных категориях. Самые младшие (от 5 до 8 лет) будут соревноваться в скоростной сборке роботов, ребята постарше – в дисциплинах «Кегельринг», «Шорт-трек», «Биатлон», «Траектория» и «Шагающие роботы»

Победителей определят в личном и командном зачетах. Лучшие участники получат памятные дипломы и ценные призы.

Подробнее о каждой дисциплине и регламенте турнира можно узнать из ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ

Адрес проведения: г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1.

Дата и время проведения: 30 ноября 2019 года, с 11:00 до 15:30

Вход свободный

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