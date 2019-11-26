Новый маршрут: Минтранс планирует продлить автотрассу Москва - Казань до Кузбасса

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-26T13:41:22+03:00

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Минтранс рассматривает возможность продлить автотрассу Москва - Казань до Кузбасса. Ранее же планировалось проложить дорогу до Владивостока.

По данным РИА «Новости», магистраль получит номер М12 и протянется на 794 километра. Она объединит крупнейшие агломерации России: Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую - и в два раза сократит время в пути от Москвы до Казани.

Также эту магистраль планировали продлить до Владивостока. Однако Минтранс заявил, что рассматривает возможность строительства дороги до Кузбасса: это более целесообразно, так как движение здесь интенсивнее. Окончательно решение будет принято лишь после 2024 года.

- Сейчас мы рассматриваем возможность строительства дороги до Сибири. В перспективе хотим дойти до Кузбасса. После Урала Минтранс подготовит предложения о том, как ее продлить, - рассказал журналистам директор департамента госполитики дорожного хозяйства министерства Григорий Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU