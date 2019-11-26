2019-11-26T13:41:22+03:00
Общество

Новый маршрут: Минтранс планирует продлить автотрассу Москва - Казань до Кузбасса

Ранее сообщалось, что магистраль проложат до Владивостока
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Новый маршрут: минтранс планирует продлить автотрассу Москва-Казань до КузбассаНовый маршрут: минтранс планирует продлить автотрассу Москва-Казань до КузбассаФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Минтранс рассматривает возможность продлить автотрассу Москва - Казань до Кузбасса. Ранее же планировалось проложить дорогу до Владивостока.

По данным РИА «Новости», магистраль получит номер М12 и протянется на 794 километра. Она объединит крупнейшие агломерации России: Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую - и в два раза сократит время в пути от Москвы до Казани.

Также эту магистраль планировали продлить до Владивостока. Однако Минтранс заявил, что рассматривает возможность строительства дороги до Кузбасса: это более целесообразно, так как движение здесь интенсивнее. Окончательно решение будет принято лишь после 2024 года.

- Сейчас мы рассматриваем возможность строительства дороги до Сибири. В перспективе хотим дойти до Кузбасса. После Урала Минтранс подготовит предложения о том, как ее продлить, - рассказал журналистам директор департамента госполитики дорожного хозяйства министерства Григорий Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе назначили главу Краснобродского городского округа
В Кузбассе завершается вакцинация от гриппа
В Кузбассе рецидивист избил прохожего костылем и отобрал продукты
Семья с маленьким ребенком застряла в заглохшей машине на кузбасской трассе
Кемеровский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы за 10 месяцев 2019 года
В Кузбассе забивали свиней в грязных цехах
В Кузбасском технопарке пройдут соревнования по мобильной робототехнике среди школьников
Россельхозбанк поддержал проведение международного форума «Российский рынок драгоценных металлов»
Кемеровчанин сядет в тюрьму за убийство 2-летней девочки
Автобус протаранил патрульный автомобиль и врезался в фонарный столб в Кемерове
Новокузнечане останутся без колеса обозрения
Новокузнечанка оплатила 200 тысяч рублей долга после ареста дорогой иномарки
Кузбассовцы получили высшие награды на чемпионате мира по универсальному бою
Более 75 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу
11 роковых роз: кемеровчанин с забинтованной рукой украл цветы и попал в полицию
Ошибочка вышла: приставы случайно перевели 400 тысяч рублей жительнице Кузбасса
79-летняя кемеровчанка устроила распродажу героина
В Новокузнецке объявили вознаграждение за маршрутку с выпавшей дверью
В Кемерове установили главную городскую новогоднюю ель
Кузбасским земским учителям выплатят по миллиону рублей