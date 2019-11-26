Кемеровский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы за 10 месяцев 2019 года

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-26T13:34:19+03:00

Наиболее востребованными банковскими продуктами у населения региона традиционно остаются потребительские и ипотечные кредиты.

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С января текущего года Россельхозбанк профинансировал реальный сектор экономики региона на общую сумму порядка 1,67 миллиарда рублей, в том числе – 585 миллионов рублей в АПК.

Наиболее востребованными банковскими продуктами у населения региона традиционно остаются потребительские и ипотечные кредиты. За 10 месяцев текущего года Россельхозбанк выдал жителям Кузбасса более 1,6 миллиарда рублей. Доля жилищных кредитов в общем объеме выдач в текущем году составила 33 процента, превысив отметку 520 миллиона рублей.

Улучшить свои жилищные условия благодаря ипотечным кредитам Россельхозбанка за истекшие 10 месяцев смогли более 334 семей региона.

Депозитный портфель физических лиц Кемеровского филиала на 1 ноября превысил отметку в 10,4 миллиарда рублей, что на 13 процентов больше показателя за аналогичный период 2018 года.

Директор Кемеровского филиала Станислав Домбровский отметил, что Россельхозбанк продолжит укреплять свое присутствие в регионе.

«Банк предлагает клиентам универсальный спектр финансовых услуг. Сегодня Кемеровский филиал представлен в регионе 12 офисами продаж, куда могут обратится как юридические, так и физические лица по вопросам кредитования, открытия счетов, размещения свободных денежных средств или получению пластиковой карты», - отмечает Станислав Домбровский.

Партнерский материал.