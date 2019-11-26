2019-11-26T15:00:48+03:00
Происшествия

Семья с маленьким ребенком застряла в заглохшей машине на кузбасской трассе

Сотрудники полиции нашли автомобиль, когда семья начала замерзать
Екатерина РОМАНОВА
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Семья с маленьким ребенком застряла в заглохшей машине на кузбасской трассеСемья с маленьким ребенком застряла в заглохшей машине на кузбасской трассе
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Семья из Кузбасса едва не замерзла на зимней трассе, когда в автомобиле закончился бензин. По счастливой случайности мимо проезжали сотрудники полиции - они-то и выручили семью.

Вечером инспекторы отдельного специализированного батальона ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области старший лейтенант полиции Артем Фионов и капитан полиции Максим Козлов направлялись в командировку в Новокузнецк. Они ехали по автодороге Новосибирск - Новокузнецк - Кемерово - Юрга» и уже находились на территории Ленинск-Кузнецкого района, когда заметили заглохший автомобиль Chevrolet.

Мужчины решили проверить, все ли в порядке, и, как оказалось, не зря. В холодной машине находились муж и жена, а также их 9-месячный ребенок. Они уже начинали замерзать, но не могли продолжить путь: в машине закончился бензин. Вблизи не было ни одной автозаправочной станции, тогда сотрудники полиции приняли решение отбуксировать Chevrolet к ближайшей АЗС.

Водитель, заправив машину, горячо поблагодарил инспекторов за помощь. А они, в свою очередь, напомнили о том, что, собираясь в дорогу, необходимо брать с собой запас бензина, заряженные телефоны, теплую одежду.

Кузбасские полицейские напоминают, что при возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:

- 8 (384-2) 71-85-18 - дежурная часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области;

- 8 (384-2) 32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области;

- 112 - единая дежурно-диспетчерская служба;

- 01 (101 - с мобильного) - единый телефон пожарных и спасателей;

- 02 (102 - с мобильного) - полиция;

ИСТОЧНИК KP.RU

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