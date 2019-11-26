2019-11-26T15:31:22+03:00
Общество

В Кузбассе завершается вакцинация от гриппа

Окончание прививочной кампании намечено на 30 ноября
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе завершается вакцинация от гриппаВ Кузбассе завершается вакцинация от гриппаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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30 ноября в Кузбассе завершается прививочная кампания. В настоящее время вакцинацией охвачено 45,5 процента населения.

По заверениям медиков, Кузбасс к сезонной эпидемии гриппа и ОРВИ готов. По данным на 22 ноября, привито 1,215 миллиона человек, в том числе 278 тысяч детей. Это составляет 45,5 процента от общей численности населения области.

- Нам удалось завершить прививочную кампанию до превышения эпидемического порога по гриппу в Кемеровской области. Вакцинация от гриппа - это самый эффективный способ избежать заболевания в период эпидемии, - отметила главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина.

Всего в этом году в рамках нацкалендаря профилактических прививок запланировано вакцинировать 1,3 миллиона кузбассовцев то есть, половину населения области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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