В Кузбассе завершается вакцинация от гриппа
30 ноября в Кузбассе завершается прививочная кампания. В настоящее время вакцинацией охвачено 45,5 процента населения.
По заверениям медиков, Кузбасс к сезонной эпидемии гриппа и ОРВИ готов. По данным на 22 ноября, привито 1,215 миллиона человек, в том числе 278 тысяч детей. Это составляет 45,5 процента от общей численности населения области.
- Нам удалось завершить прививочную кампанию до превышения эпидемического порога по гриппу в Кемеровской области. Вакцинация от гриппа - это самый эффективный способ избежать заболевания в период эпидемии, - отметила главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина.
Всего в этом году в рамках нацкалендаря профилактических прививок запланировано вакцинировать 1,3 миллиона кузбассовцев то есть, половину населения области.
ИСТОЧНИК KP.RU