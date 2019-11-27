2019-11-27T06:37:12+03:00
Происшествия

В Кузбассе росгвардейцы спасли женщину от разъяренного экс-любовника

Мужчина заявился к ней в квартиру без приглашения
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе росгвардейцы спасли женщину от разъяренного экс-любовникаВ Кузбассе росгвардейцы спасли женщину от разъяренного экс-любовникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кузбассе бойцы Росгвардии задержали разъяренного мужчину, который проник в квартиру своей бывшей пассии. Он угрожал женщине и распылил ей в лицо перцовый баллончик.

Днем экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил тревожный сигнал из жилой квартиры в переулке Толстого. Группа задержания прибыла на место через несколько минут. И, как оказалось, весьма вовремя - в жилище в этот момент разворачивалась бытовая драма. Правоохранители обнаружили в квартире агрессивного мужчину, который выражался в адрес хозяйки нецензурной бранью. Как выяснилось позже, это был бывший сожитель 35-летней беловчанки. Во время его визита между парой произошел конфликт, в ходе которого дебошир сначала угрожал женщине, а затем распылил ей в лицо перцовый баллончик.

- Опасаясь за свое здоровье, потерпевшая нажала на тревожную кнопку, выведенную на пульт вневедомственной охраны Росгвардии, - рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области. - Для дальнейшего разбирательства бойцы передали задержанного мужчину правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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