В Новокузнецке отменят льготы по земельному налогу

СЕГОДНЯ 07:52 2019-11-27T07:52:42+03:00

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В Новокузнецке планируют отменить льготы на земельный налог для государственных учреждений. Глава города отметил, что у города нет достаточных средств и возможностей для того, чтобы эти льготы предоставлять.

Этот вопрос обсуждали в рамках формирования проекта бюджета на 2020 год. Он будет меньше, чем в уходящем году. Город будет нуждаться в дополнительных средствах, так как денег может не хватить даже на основные нужды.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов предложил сэкономить средства за счет упразднение ряда налоговых льгот, действующих на территории муниципального образования, в том числе и налоговые послабления для учреждений здравоохранения, культуры и образования, находящихся в областном и федеральном подчинении.

- Я предложил закончить со всеми льготами в отношении государственных и других субъектов, которые имеют отношения с муниципалитетом. У нас нет достаточно средств и возможностей эти льготы предоставлять, - заявил Сергей Кузнецов на заседании городского совета.

Нововведение позволит привлечь около 250-300 миллионов рублей. На очередном заседании Совета народных депутатов предложение поддержали все представители власти, при этом против проголосовали четиыре человека, а еще трое воздержались.

Отметим, эта мера не касается муниципальных учреждений. Их льготы по земельному налогу будут сохранены.

ИСТОЧНИК KP.RU