Террористы не пройдут: из-за учений в Кемерове ограничат движение
Из-за антитеррористических учений в Кемерове на несколько часов будет ограничено движение транспорта. Ограничение будет действовать 28 ноября.
О том, что в течение нескольких часов нельзя будет проехать по пересечению улиц Спасской и Баха, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Кемеровской области. Как отметили в ведомстве, на базе исправительной колонии № 43 будут проходить антитеррористические учения. В них примут участие сотрудники областных управлений ФСБ, МВД, ФСИН, ФСО, Росгвардии, МЧС и представители органов исполнительной власти. Им предстоит отработать навыки по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта и проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.
Ограничение движения будет действовать с 9.00 до 14.00 на пересечении улиц Спасской и Баха.
ИСТОЧНИК KP.RU