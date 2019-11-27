2019-11-27T08:40:30+03:00
Общество

Террористы не пройдут: из-за учений в Кемерове ограничат движение

Ограничение движения будет действовать 28 ноября
Екатерина РОМАНОВА
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Террористы не пройдут: из-за учений в Кемерове ограничат движениеТеррористы не пройдут: из-за учений в Кемерове ограничат движениеФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Из-за антитеррористических учений в Кемерове на несколько часов будет ограничено движение транспорта. Ограничение будет действовать 28 ноября.

О том, что в течение нескольких часов нельзя будет проехать по пересечению улиц Спасской и Баха, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Кемеровской области. Как отметили в ведомстве, на базе исправительной колонии № 43 будут проходить антитеррористические учения. В них примут участие сотрудники областных управлений ФСБ, МВД, ФСИН, ФСО, Росгвардии, МЧС и представители органов исполнительной власти. Им предстоит отработать навыки по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта и проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.

Ограничение движения будет действовать с 9.00 до 14.00 на пересечении улиц Спасской и Баха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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