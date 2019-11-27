Кузбасские подростки больше не смогут купить энергетики

СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-27T10:18:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе в областном Совете народных депутатов прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта, запрещающего продажу энергетических напитков детям.

Заместитель председателя областного Совета Юрий Скворцов отметил, что разработка проекта связана с защитой здоровья несовершеннолетних. Дети и подростки в силу возраста не могут следовать указаниям относительно безопасной дозировки напитков, об опасном сочетании с лекарственными средствами или другими пищевыми продуктами.

- Принимая во внимание значительное потребление энергетиков детьми и подростками, законопроектом предлагается до принятия соответствующего федерального закона ограничить на территории Кемеровской области продажу безалкогольных тонизирующих напитков лицам, не достигшим 18 лет, - сказала председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций областного Совета Анастасия Панькова.

Также проект закона предполагает запрет на территории Кемеровской области розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков в детских, образовательных и медицинских организациях, организациях культуры, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях.

Работа над законопроектом продолжается. Сейчас запрет на розничную продажу энергетиков несовершеннолетним действует в 42 регионах России. Такой же запрет установлен во Франции, Дании и Норвегии.

ИСТОЧНИК KP.RU