Остались без хлеба: популярная группа отменила концерт в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-27T11:25:07+03:00

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Популярная молодежная группа из Москвы «Хлеб» отменила свой концерт в Кемерове из-за низких продаж билетов. По словам музыкантов, «народ перестал ходить на концерты».

«Концерт отменяется по техническим причинам», - указано в официальной группе мероприятия.

Проблемы с возвратом билетов могут возникнуть у тех, кто приобрел их через электронные кассы. Организаторы предупредили, что средства могут прийти обратно лишь через некоторое время.

- Убедительная просьба делать возвраты по месту приобретения билетов. На сайте настроил автовозврат, можно вернуть самостоятельно. Так как часть денег была потрачена на рекламу, по электронным билетам возврат может затянуться до конца года. Спасибо за понимание, - объяснили ситуацию исполнители.

Ночной клуб Nebo, где должен был состояться концерт, подтвердил отмену выступления.

Кемеровчане были огорчены неожиданным срывом концерта. Однако некоторые поклонники творчества «Хлеба» готовы приобрести билеты на выступления в других регионах.

«Можно было бы и не давать надежду людям! Сейчас в Новосибирске будут за билеты три шкуры драть. Обида. Больше ни на один концерт в Кемерове не куплю билеты. Так и знала, что все так и будет», - пишет один из пользователей.

Напомним, именно в Кемерове группа «Хлеб» впервые должна была исполнить композиции из нового альбома «Звезды».

ИСТОЧНИК KP.RU