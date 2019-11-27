В Кемерове установят 461 елку

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-27T13:09:30+03:00

Они появятся на территориях учреждений культуры, спорта и молодежной политики

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В Кемерове на территориях учреждений культуры, спорта и молодежной политики в общей сложности установят 461 ель.

К Новому году территории кемеровских учреждений культуры, спорта и молодежной политики украсят праздничными елями. Об этом сообщили в администрации Кемерова.

- Сейчас специалисты украшают фасады зданий, окна, холлы и прилегающие территории. Праздничные плакаты и баннеры, узоры, «световой дождь», светящиеся сказочные фигуры, фонари, светильники, диско-шары, прожекторы и стробоскопы - все это завершат развешивать и устанавливать к 1 декабря, - заявили представители администрации областной столицы.

Отметим, суммарно в Кемерове развесят 4,5 километра гирлянд, а для украшения зданий учреждений культуры и спорта используют 2,5 километра дюралайта. В декабре члены жюри выберут самую красиво украшенную территорию в городе в рамках конкурса на лучшее новогоднее оформление.

ИСТОЧНИК KP.RU