2019-11-27T13:11:49+03:00
Общество

Инспектор ДПС попался на взятке в Кузбассе

Теперь он предстанет перед судом
Яна ПОПОВА
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Инспектор ДПС попался на взятке в Кузбассе.Инспектор ДПС попался на взятке в Кузбассе.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Кузбассе инспектора ДПС поймали на взятке. Теперь бывший сотрудник полиции предстанет перед судом.

В Следственном комитете по Кемеровской области - Кузбассу сообщают, что в августе прошлого года сотрудники Госавтоинспекции во время рейда по улицам Прокопьевска остановили автомобиль. Оказалось, что водитель был лишен прав управления транспортным средством. Владелец авто сидел рядом на пассажирском месте.

Полицейский предложил за вознаграждение в пять тысяч рублей не оформлять протокол. Водитель же сказал, что у него такой суммы нет. Еще один пассажир, женщина, предложила снять деньги с карты и отправилась в ближайший банкомат, оставив своих знакомых наедине с инспекторами.

По дороге она позвонила супругу и рассказала о сложившейся ситуации. Он и сообщил об инциденте сотрудникам ФСБ по Кемеровской области. Полицейские задержали инспектора при получении взятки.

- Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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