2019-11-27T15:33:47+03:00
Происшествия

Спецагент с чемоданом денег обобрал кемеровчанку

В ожидании любви и богатства женщина лишилась сбережений
Екатерина РОМАНОВА
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Спецагент с чемоданом денег обобрал кемеровчанкуСпецагент с чемоданом денег обобрал кемеровчанкуФото: Евгения ГУСЕВА
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Кемеровчанка была уверена, что нашла в сети большую и чистую любовь. Возлюбленный оказался спецагентом и даже пообещал подарить ей чемодан денег. Но вместо этого лишил избранницу всех ее сбережений.

44-летняя кемеровчанка в интернете познакомилась с мужчиной. Тот назвался спецагентом, а спустя некоторое время признался женщине в любви и предложил встретиться по-настоящему. Мужчина пообещал оказать избраннице материальную поддержку и выслать ей целый чемодан денег. Правда, иностранные посылки нынче недешевы, а потому, по заявлению спецагента, его возлюбленная должна перевести на указанный им счет деньги. Кемеровчанка перевела – более 230 тысяч рублей.

Увы, ни иностранца, ни чемодана с деньгами женщина не дождалась. Поняв, что стала жертвой мошенника, она обратилась в полицию.

- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудниками уголовного розыска организован комплекс мероприятий, направленных на установление подозреваемого, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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