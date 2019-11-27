2019-11-27T18:52:26+03:00
Происшествия

Женщину со шрамом на шее ищут в Кузбассе

Татьяна Пахаренко пропала 4 ноября
Екатерина РОМАНОВА
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Женщину со шрамом на шее ищут в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Женщину со шрамом на шее ищут в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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39-летнюю Татьяну Пахаренко родные и близкие в последний раз видели 4 ноября. В тот день она ушла из дома и больше не выходила на связь.

Сотрудники уголовного розыска по Анжеро-Судженскому округу разыскивают 39-летнюю Татьяну Пахаренко. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, 4 ноября она ушла из дома, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волос короткий обесцвеченный.

Особые приметы: на шее имеется послеоперационный шрам.

Была одета: куртка-«олимпийка» темно-синего цвета, спортивные брюки, резиновые тапки-«сланцы» черного цвета.

Если вам известно местонахождение Татьяны Пахаренко, обращайтесь по телефону: (384-53) 6-54-00 или 02. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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