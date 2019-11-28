2019-11-28T03:44:52+03:00
Общество

Выдернувший из-под поезда грузовик кузбассовец получил награду

Он награжден медалью «За честь и мужество»
Екатерина РОМАНОВА
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Выдернувший из-под поезда грузовик кузбассовец получил наградуВыдернувший из-под поезда грузовик кузбассовец получил награду
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Участковому уполномоченному Николаю Капсаргину вручена награда – медаль «За честь и мужественно». Полицейский сумел предотвратить ДТП на железнодорожных путях.

Для того, чтобы вручить награду, участкового Капсаргина пригласили в администрацию Кемеровской области.

- За смелые и решительные действия губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил полицейскому медаль «За честь и мужество», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, ЧП произошло утром 16 ноября, когда участковый направлялся на служебном автомобиле в свой административный участок. Он подъехал к железнодорожному переезду и увидел, что на путях стоит грузовик. У машины замерзло дизельное топливо, и она не могла сдвинуться с места. Капсаргин попросил пассажиров автомобиля, который стоял за шлагбаумом, помочь опустить барьеры-автоматы, а сам при помощи троса вытянул грузовик с путей. Таким образом, удалось избежать ДТП.

- Стоит отметить, что за время службы Николай Капсаргин поощрялся уже более 30 раз, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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