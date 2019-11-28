В новокузнецком цирке сменился директор

СЕГОДНЯ 04:32 2019-11-28T04:32:01+03:00

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В новокузнецком цирке произошли изменения: с 27 ноября его возглавляет новый директор. О назначении сообщает ФКП «Росгосцирк».

Директором новокузнецкого государственного цирка с 27 ноября назначен Виталий Болотов, - об этом сообщает ФКП «Росгосцирк». Виталий Болотов много лет посвятил новолкузнецкому цирку. После окончания СибГИу в 2001 году он устроился сюда инженером-электриком. До 2016 года он прошел путь до главного администратора, а потом и до заместителя директора. С 2016 по 2019 годы работал начальником производства в ООО «Техноресурс» в Санкт-Петербурге. Теперь же он вернулся в Новокузнецк, чтобы возглавить цирк.

Болотов сменил на поту Александра Ищенко, который был назначен директором в августе 2016 года и возглавлял его до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU