2019-11-28T04:32:01+03:00
Общество

В новокузнецком цирке сменился директор

27 ноября цирк возглавил Виталий Болотов
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
В новокузнецком цирке сменился директор. ФОТО: ФКП «Росгосцирк»В новокузнецком цирке сменился директор. ФОТО: ФКП «Росгосцирк»
Изменить размер текста:

В новокузнецком цирке произошли изменения: с 27 ноября его возглавляет новый директор. О назначении сообщает ФКП «Росгосцирк».

Директором новокузнецкого государственного цирка с 27 ноября назначен Виталий Болотов, - об этом сообщает ФКП «Росгосцирк». Виталий Болотов много лет посвятил новолкузнецкому цирку. После окончания СибГИу в 2001 году он устроился сюда инженером-электриком. До 2016 года он прошел путь до главного администратора, а потом и до заместителя директора. С 2016 по 2019 годы работал начальником производства в ООО «Техноресурс» в Санкт-Петербурге. Теперь же он вернулся в Новокузнецк, чтобы возглавить цирк.

Болотов сменил на поту Александра Ищенко, который был назначен директором в августе 2016 года и возглавлял его до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовцы жалуются на гуляющих возле домов медведей
Выдернувший из-под поезда грузовик кузбассовец получил награду
Женщину со шрамом на шее ищут в Кузбассе
Спецагент с чемоданом денег обобрал кемеровчанку
Школьница из Кузбасса ушла к другу и пропала
Инспектор ДПС попался на взятке в Кузбассе
В Кемерове установят 461 елку
Россельхозбанк представил коллекцию новогодних монет
Остались без хлеба: популярная группа отменила концерт в Кемерове
Кузбасские подростки больше не смогут купить энергетики
Террористы не пройдут: из-за учений в Кемерове ограничат движение
В Новокузнецке отменят льготы по земельному налогу
Приставы арестовали торговый центр за 47 миллионов рублей в Кузбассе
Новокузнечанам запретили ходить по мосту через реку
Ледовое чудо: в Кемерове запустят первый в этом году открытый каток
Кемеровские хирурги спасли пациента с редкой травмой позвоночника
В Кузбассе росгвардейцы спасли женщину от разъяренного экс-любовника
В Новокузнецке грабитель голыми руками разбил стекло в салоне связи
На строительство здания налоговой службы потребуется больше денег, чем планировалось
В Кузбассе назначили главу Краснобродского городского округа