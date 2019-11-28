Кузбассовцы жалуются на гуляющих возле домов медведей

СЕГОДНЯ 05:30 2019-11-28T05:30:11+03:00

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Кузбассовы в течение всей осени этого года сообщали о следах медведей, которые они обнаружили неподалеку от населенных пунктов. Одна из встреч с медведем закончилась трагично.

После массовых сообщений о следах медведей возле населенных пунктов в Кузбассе были проведены проверки – об этом рассказал начальник областного департамента по охране объектов животного мира Евгений Бойко. Он отметил, что особенно обеспокоены возможной встречей с хищником кузбассовцы стали после трагедии, которая случилась 22 октября. В тот день охотник погиб от лап медведя.

- Только от жителей Топкинского района за последнее время поступило четыре обращения с информацией о следах медведя вблизи жилых домов. Но проверки, проведенные сотрудниками департамента совместно с егерями, охотниками и очевидцами (заявителями), ни один из указанных случаев не подтвердили, – рассказал Бойко.

Чиновник подчеркнул, что сейчас медведи уже впали в спячку, которая продлится до апреля. Однако если жители региона заметят свежие следы хищника, об этом следует сообщить в департамент. Также он отметил, что для того, чтобы уменьшить вероятность встречи и нападения медведя необходимо соблюдать ряд правил: не устраивать свалок пищевых отходов на дачных участках; при наличии информации о появлении медведей в окрестностях населенных пунктов воздержаться от выходов в лес; не подкармливать медведей, не приближаться к ним.

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ИСТОЧНИК KP.RU