В Кемерове изменится расписание пригородных автобусов

СЕГОДНЯ 06:07 2019-11-28T06:49:58+03:00

Новое расписание будет действовать со 2 декабря

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В расписание сразу трех пригородных маршрутов, действующих в Кемерове, в скором времени будут внесены изменения. По-новому автобусы будут ходить со 2 декабря.

Расписание движения трех автобусов: № 103, 107, 128 - изменится уже 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба УЕЗТУ.

№ 103: вокзал - Мозжуха

- от остановки «Вокзал»: 6.00, 7.20, 8.40, 10.50, 12.10, 13.40, 15.00, 16.20, 17.50, 19.40, 21.30;

- из поселка Мозжуха: 6.40, 8.00, 9.20, 11.30, 13.00, 14.20, 15.40, 17.00, 18.30, 20.20, 22.30.

№ 107: вокзал - Пригородный

- от остановки «Вокзал»: 7.30, 8.40, 10.20, 11.20, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.40, 19.15, 20.15, 21.25, 22.25;

- из поселка Пригородный: 6.20, 7.00, 8.10, 9.10, 10.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.10, 19.45, 20.45, 21.55, 22.55.

№ 128: вокзал - село Березово

- от остановки «Вокзал»: 5.50 (а/к 1237), 7.35, 10.40, 12.50, 14.50, 17.25, 19.35, 21.25;

- из села Березово: 6.45, 8.35, 11.35, 13.50, 15.50, 18.25, 20.35, 22.50.

ИСТОЧНИК KP.RU